Experții FMI cer taxe și impozite mai mari. Economia românească, în derivă Expertii Fondului Monetar International le cer autoritatilor de la București sa recurga la taxe și impozite mai mari pentru a ține economia sub control, in ciuda avertismentelor venite din partea oamenilor de afaceri care spun ca au ajuns la marginea prapastiei. Iata care sunt principalele propuneri ale FMI: impozitarea progresiva a veniturilor personale, majorarea veniturilor din TVA, inclusiv prin taxarea mai multor produse cu cota standard de 19%, precum si introducerea unei taxe pe carbon in transporturi si constructii. Pe scurt, recomandarile se traduc in noi taxe și impozite pentru companii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

