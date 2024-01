Oamenii de afaceri trag un semnal de alarmă. România urmează să intre în recesiune Mulți oameni de afaceri din Romania estimeaza ca țara noastra va intra in recesiune tehnica in prima parte a acestui an, din cazua creșterii costurilor operaționale și a evoluției inflației la un nivel care a ramas foarte ridicat. ”Oamenii de afaceri privesc cu ingrijorare la perspectivele anului 2024, pe fondul cresterii costurilor operationale si a evolutiei inflatiei la un nivel in continuare foarte ridicat. Cei mai multi dintre investitori estimeaza ca Romania ar putea intra in recesiune tehnica in prima parte a acestui an, pe fondul scaderii activitatii industriale si accentuarii problemelor… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți oameni de afaceri estimeaza ca economia Romaniei ar putea sa pașeasca in recesiune tehnica in prima jumatate a acestui an. Perspectivele anului 2024 sunt incarcate de ingrijorare pentru oamenii de afaceri, pe fondul unei creșteri a costurilor operaționale și a unei inflații persistent ridicate.…

- Oamenii de afaceri privesc cu ingrijorare la perspectivele anului 2024, pe fondul creșterii costurilor operaționale și a evoluției inflației la un nivel in continuare foarte ridicat. Cei mai mulți dintre investitori estimeaza ca Romania ar putea intra in recesiune tehnica in prima parte a acestui an,…

- ” Oamenii de afaceri privesc cu ingrijorare la perspectivele anului 2024, pe fondul cresterii costurilor operationale si a evolutiei inflatiei la un nivel in continuare foarte ridicat. Cei mai multi dintre investitori estimeaza ca Romania ar putea intra in recesiune tehnica in prima parte a acestui…

- Primaria municipiului Bistrița anunța ca, in perioada 1-29 februarie 2024, o parte din serviciile online nu vor fi operaționale in totalitate. Potrivit municipalitații, in intervalul menționat vor fi efectuate proceduri de schimbare a furnizorului care asigura utilizarea Sigiliului electronic. „In aceasta…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a scris pe pagina sa de Facebook ca șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, folosește banii publici in interesul propriei campanii electorale. „”Reforma” socialista a pensiilor DUBLEAZA deficitul la fondul de pensii. Romanii sunt forțați sa plateasca taxe mai mari in 2024 și bugetele…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca Romania este pregatita pentru perioade de ger, avand in depozite gaze la un nivel de 82,93%. ”La cum a decurs iarna pana acum, dar chiar si in conditii mai grele, cu maxim 1-2 episoade de ger sau viscol pe luna, vom trece iarna doar cu gaz romanesc, din…

- Romania se menține printre țarile Uniunii Europene cu cea mai mare rata a inflației și in luna octombrie a acestui an, a anunțat Eurostat. Rata anuala a inflatiei in zona euro si Uniunea Europeana a scazut semnificativ in luna octombrie, insa Romania se numara printre tarile UE cu cea mai ridicata rata…

- Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, anunta miercuri ca ”este inacceptabil ca unii functionari ai MIPE sa dea consultanta in privat, prevalandu-se de o legislatie mult prea permisiva”. ”Ne vom desparti rapid de toti care nu inteleg ce inseamna serviciul public. Faptele acestor…