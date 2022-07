Casa Alba a emis o moneda suvenir „Snake Island”. Este dedicata luptei poporului ucrainean impotriva Rusiei. Moneda de 100 de dolari infațișeaza nava amiral rusa scufundata Moskva și Insula Șerpilor. Moneda este vanduta pe site-ul magazinului de suveniruri al Casei Albe pentru aceeași valoare nominala de 100 dolari americani. Vanzarea monedei catre clienți va incepe […] The post Moneda suvenir „Snake Island” dedicata luptei poporului ucrainean impotriva Rusiei, emisa de Casa Alba appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .