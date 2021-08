Sahtior Donetk a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), formatia belgiana Genk, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Ucrainenii se califica in play-off, dupa ce s-au impus si in tur, tot cu 2-1.

Au marcat: Traore '27, Marcos Antonio '76 / Dessers '90.

In aceeasi faza a competitiei, PSV s-a impus, in deplasare, cu 1-0 (0-0), in meciul cu la Midtjylland, prin golul marcat de Bruma, in minutul 90+3.

Olandezii merg in play-off, dupa ce au castigat si meciul tur, cu 3-0.

Monaco este, de asemenea, in play-off, dupa 3-1…