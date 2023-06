Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in ediția cu numarul noua a emisiunii Te cunosc de undeva, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au facut un show incendiar. Cei doi concurenți s-au transformat in Gogol Bordello și au cantat „Pala Tute”. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Cea de-a șaptea ediție a venit cu surprize pentru concurenți, astfel ca cei care au adus un moment emoționant pe scena de la Te cunosc de undeva au fost nimeni alții decat Anca Țurcașiu și Jean Gavril. Cei doi s-au transformat in Anda Calugareanu si Toma Caragiu și au cantat "La piu bella coppia del…

- Ediția a șasea a emisiunii Te cunosc de undeva este plina de momente speciale. Show-ul pregatit de Anca Țurcașiu și Jean Gavril a fost analizat cu lux de amanunte de Mihai Petre. Juratul i-a prins pe cei doi ca au greșit. De ce detaliu au uitat. Cei doi s-au transformat in Toto Cutugno și au interpretat…

- Anca Țurcașiu s-a sarutat la Te cunosc de undeva. Cantareața și Jean Gavril au facut show in ediția din aceasta seara a emisiunii. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au interpretat piesa "Rowdy Baby".

- Anca Turcasiu si partenerul ei, Jean Gavril, au primit de la ruleta o transformare cu totul si cu totul emotionanta. Cei doi se vor transforma in cea de-a treia editie a transforming show-ului de la Antena 1, difuzata in Sambata Mare, de la 20:00, in Beno

- Anca Țurcașiu face echipa cu Jean Gavril la Te cunosc de undeva și au avut parte de o provocare uriașa. Ei se vor transforma in Benone Sinulescu și vor avea mult de lucrat pentru a ajunge la performanțele maestrului. Anca Țurcașiu a fost copleșita de emoții și a izbucnit in lacrimi, la aflarea veștii.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus multe zambete in randul juraților, pentru ca toți concurenții au dat tot ce au avut mai bun. Ei bine, și echipa formata din Anca Turcasiu si Jean Gavril a facut un show incendiar. Iata cum au fost jurați cei doi!

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut o provocare grea in prima ediție Te cunosc de undeva! sezonul 19. Concurenții au emoționat cu transformarea lor in Sarah Brightman și Antonio Banderas și cu interpretarea ariei.