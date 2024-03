Momentul adevărului. Renunțarea la cărbune duce la faliment Renunțarea la 25% din producția de energie la nivel mondial, care provine din carbune, va avea un impact devastator asupra statelor. In afara de faptul ca va afecta siguranța aprovizionarii cu energie, sunt necesare sume colosale, provenite din imprumuturi, pe care, la dobanzile ridicate din prezent, nimeni nu și le poate permite. In plus, accelerarea […] The post Momentul adevarului. Renunțarea la carbune duce la faliment first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

