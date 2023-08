Momente apocaliptice din cauza lui El Nino Sezonul de furtuni in Atlantic mai periculos decat s-a preconizat anterior; perspectivele privind uraganele din Atlantic se inrautațesc din cauza temperaturilor ridicate de la suprafata oceanului, au declarat meteorologii americani joi,relateaza Reuters. Administratia Nationala pentru Oceane si Atmosfera a SUA (NOAA) a prognozat intre 14 si 21 de furtuni cu nume, dintre care 6 pana la […] The post Momente apocaliptice din cauza lui El Nino appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii americani au declarat joi ca se asteapta la un sezon de furtuni in Atlantic mai periculos decat se preconizase anterior, perspectivele privind uraganele din Atlantic inrautatindu-se din cauza temperaturilor ridicate de la suprafata oceanului, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Administratia…

- The European Union has warned developing countries that Russia is offering cheap grain “to create new dependencies by exacerbating economic vulnerabilities and global food insecurity,” according to a letter seen by Reuters on Wednesday. EU foreign policy chief Josep Borrell wrote to developing and Group…

- Temperaturile extreme din timpul verii in sudul Europei ar putea duce pe termen lung la schimbarea obiceiurilor turistilor. Tot mai multi aleg destinatii mai racoroase sau isi iau vacanta primavara sau toamna, pentru a evita caldura extrema, scrie Reuters. Datele publicate de Comisia europeana a turismului…

- Canicula si disconfortul termic vor caracteriza regimul termic pentru urmatoarele doua saptamani (17 – 30 iulie) si doar in intervale scurte de timp probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata Potrivit prognozei de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Traficul rutier este blocat, joi, pe DN 1 C, in localitatea Urisor, judetul Cluj, din cauza acumularii de apa pe carosabil. Masinile mai mici de 7,5 tone nu mai pot inainta in zona. Judetul a fost sub cod rosu de furtuna. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…

- Moscow declined United Nations offers to help residents affected by the flooding from the breached Kakhovka Dam, the world body said on Sunday, as the death toll rose and filthy water has forced the closing of beaches in southern Ukraine, according to Reuters. The collapse of the Moscow-controlled dam…

- Un tanar in varsta de 38 de ani a murit duminica, 11 iunie, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN1, la intrarea in Municipiul Campina, județul Prahova. In vehicul se afla doar șoferul, iar la sosirea echipajelor, acesta era incarcerat și in stare de inconștiența. Dupa ce a fost scos dintre fiare, medicul…

- The German economy contracted in the first quarter of 2023 compared with the previous three months, thereby entering a recession, data from the statistics office showed on Thursday, according to Reuters. Gross domestic product fell by 0.3% for the quarter when adjusted for price and calendar effects,…