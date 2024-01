Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii sunt aproape europeni atunci cand este vorba de consumul de cafeaua. Candva, absolut deloc nu consumau cafea, iar in prezent prefera in special cafeaua din boabe. „Anul 2024 trebuie declarat anul cafelei in Republica Moldova, deoarece moldovenii au depașit consumul mediu global de 140 de…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care face referire la provocarile anului 2023. Premierul trece in revista ceea ce considera a fi realizari – reducerea inflatiei, plafonarea preturilor la unele alimente, reducerea cheltuielilor bugetare ”Dragi romani, 2023 a fost…

- „Leul moldovenesc, care a fost destul de puternic in 2023, a creat dureri de cap nu doar agricultorilor și producatorilor locali, dar a devenit o problema majora și pentru Guvernul Republicii Moldova, care a intampinat dificultați mari la executarea veniturilor Bugetului de Stat”, susține Veaceslav…

- In 2023, industria tehnologiilor informaționale (IT) a devenit cea mai mare ramura de export a economiei moldovenești, asigurand aproape ¼ din exporturile de servicii. In acest an, cifra de afaceri a domeniului IT va atinge 13,2 miliarde de lei, dintre care 85% sunt destinate exporturilor. „In timp…

- Expertul in politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Veaceslav Ionița, spune ca in acest an, Guvernul Republicii Moldova se confrunta cu probleme majore in cea ce privește incasarile bugetare, in special din TVA. Potrivit expertului economic, in anul…

- Muzeul Național de Istorie va beneficia de reabilitari masive care se ridica la peste 100 de milioane de euro. Investiția este finantata prin Acordul - cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, Raluca Turcan. Va fi…

- In acest an, Republica Moldova va plati, pentru dobanda creditelor interne și externe, o suma dubla fața de anul trecut și incomparabila cu oricare alta perioada din istorie. Veniturile bugetare, in acest an, sunt intr-o situație critica. Imprumuturile interne, la care guvernarea a recurs in acest an,…