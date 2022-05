Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre decizia in dosarul Colectiv, ca la solutionarea acestei spete s-a lucrat destul de pompieristic. Au intrat si persoane asupra carora a existat un dubiu asupra ideii de responsabilitate, kiar unul dintre…

- ”In timpul unui razboi, cresterea preturilor era inevitabila. (..) Ne indreptam catre o recesiune. Pandemia si razboul nu sunt suficiente ca scuza, in momentul in care te duci catre o criza economica. In conditiile in care guvernul Romaniei sta pe un morman imens de bani care se numeste PNRR, miliarde…

- Directorul editorial al Ziarului Financiar, Cristian Hostiuc, publica o analiza prin care arata faptul ca Banca Naționala va crește dobanda de referința direct la 4%, iar in aceste condiții inflația in Romania va ajunge la 15%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Judecatorul Cristi Danilet, susținut de USR și de Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana (ICDE) pentru postul de judecator CCR, a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca funcția i se potrivește și promite sa nu mai publice filmulete pe Tiktok daca ajunge judecator…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre Casa de Comert Unirea, din pachetul de sprijin pentru populatie, ca ”va fi veriga lipsa intre producatorul mic si lantul comercial si consumatorul final”. Aceasta masura se va aplica…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre ce va cuprinde masa sa de Paste, ca o sa incerce ca consume mai multa carne de miel, pentru ca si romanii consuma foarte putina carne de miel. Ministrul a precizat ca anual, consumam…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat in cadrul emisiunii Talk News, difuzata de Profit News, ca Romania nu mai are rabdare in privinta celor patru corvete pe care se straduieste, de mai bine de patru ani, sa le cumpere. Ultima prelungire de doua luni expira luna viitoare. Fii la curent…

- Seria replicilor dintre ministrul Transporturilor si liderul interimar al USR pe tema constructiei celui mai mare proiect de infrastructura din PNRR a continuat joi seara,. Catalin Drula sustinand, la emisiunea Talk News, difuzata de Profit News TV, ca intram deja in prelungiri si ca Sorin Grindeanu…