"Mogulii" lucrarilor de infrastructura din Romania. Situatia contractelor tuturor proiectelor de autostrazi, centuri si poduri Lucrarile la autostrazile din Romania si centurile oraselor sunt realizate de companii romanesti, italiene, turcesti si austriece. In topul clasamentului firmelor executante este familia omului de afaceri Dorinel Umbrarescu, care are in prezent cele mai multe contracte cu statul pentru infrastructura rutiera.



Contractele in constructii ale familiei lui Dorinel Umbrarescu



Cele trei firme detinute de familia Umbrarescu au in derulare sapte contracte de infrastructura rutiera in Romania: variante ocolitoare si mult asteptate loturi de autostrada. In total, companiile romanesti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

