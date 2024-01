Un barbat din Brazilia a murit dupa ce a consumat un pește-balon otravitor care are suficient venin pentru a ucide 30 de ființe umane. Prietenul alaturi de care a mancat a supraviețuit, dar are probleme cu picioarele.

Potrivit New York Post, Magno Sergio Gomes, in varsta de 46 de ani, a primit peștele cadou de la un prieten. In weekend, in Aracruz, Espirito Santa, Magno a curațat peștele alaturi de un prieten, cu toate ca nu a mai facut asta niciodata inainte.

Dupai ce au mancat din el, in mai puțin de o ora, amandoi au inceput sa se simta rau.

Barbatului de 46 de ani i-a amorțit…