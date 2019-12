Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache, ministrul sanatații, vrea sa se lupte cu șpaga din spitale și a vorbit despre masuri care sa ajute la eradicarea acestui flagel.Victor Costache a explicat la B1 ca așteapta un punct de vedere din partea juriștilor pentru a vedea daca este posibil ca in contractele semnate la angajare…

- Conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dar si cea de la Institutul Clinic Fundeni vor fi schimbate, sustine premierul Ludovic Orban.Acesta a fost prezent joi la MS la preluarea mandatului de catre ministrul Sanatatii, Victor Costache. Intrebat intr-o conferinta de presa…

- Vicepremierul Raluca Turcan a participat la preluarea mandatului de ministru al Sanatații de catre Victor Costache. Turcan a explicat ca s-a gasit o gaura de 9 miliarde și va fi o situație extrem de dificila.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban: noile superministere…

- Noul contract colectiv de munca, pentru perioada 2019-2021, in sectorul sanatate semnat, sambata, de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si reprezentantii sindicatelor stabileste ajustari legate de drepturile si indatoririle salariatilor, armonizandu-le cu noile prevederi legale. „Este primul contract…

- Noul contract colectiv de munca, pentru perioada 2019-2021, in sectorul sanatate semnat, sambata, de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si reprezentantii sindicatelor stabileste ajustari legate de drepturile si indatoririle salariatilor, armonizandu-le cu noile prevederi legale.

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a vorbit, marti, in timpul audierilor din Parlament despre importanta care trebuie acordata transplanturilor in Romania, dar si despre acuzatiile despre malpraxis care i se aduc. "In Romania se arunca 150 de inimi si 300 de plamani la gunoi, pentru ca…

- Liberalii taie un nume dintre variantele de miniștri ai Sanatații, dupa ce USR i-a avertizat ca nu va vota Guvernul PNL daca acesta va fi ministru. Este vorba de Horațiu Suciu, în cazul caruia Dan Barna și-a exprimat rezervele, invocând probleme de integritate. Întrebat…

- Acordul vine dupa o serie de proteste recente in care angajatii din sistemul medical au stat in fata spitalelor in timpul pauzelor."Ambele parti au trebuit sa faca o serie de concesii fata de pozitiile lor initiale. Cresterea cu 7% ar putea sa nu fie suficienta pentru ei, dar intr-adevar…