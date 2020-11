Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial european a declarat miercuri pentru Reuters ca Uniunea Europeana a ajuns la un acord care ii permite sa achiziționeze un vaccin dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 la un preț mai mic decat Statele Unite.

- Specialiștii in psihiatrie au descoperit ca exista posibilitatea ca multe persoane care au fost infectate și vindecate de COVID-19 sa fie supuse unui risc mai mare de a dezvolta boli mintale, au declarat luni psihiatrii, dupa ce un studiu amplu a constatat ca 20% dintre cei infectați cu coronavirus…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 a ajuns la 50 de milioane la nivel global, conform unei analize Reuters. Cel de-al doilea val al pandemiei s-a produs in ultimele 30 de zile și reprezinta un sfert din totalul imbolnavirilor in lumea intreaga. Potrivit datelor Reuters, octombrie a fost cea…

- Cercetatorii din Regatul Unit al Marii Britanii vor evalua aspirina ca posibil tratament pentru Covid-19. Specialiștii britanici urmeaza sa analizeze mai multe potențiale tratamente pentru coronavirus, conform Reuters . Unul din riscurile pentru pacienții infectați cu coronavirus este apariția de cheaguri…

- In tarile europene exista un deficit al medicamentului antiviral Remdesivir utilizat in tratarea Covid-19, in conditiile in care stocurile limitate se epuizeaza din cauza numarul de cazuri in crestere, in timp ce Statele Unite au cumparat majoritatea productiei companiei Gilead, au declarat oficiali…

- Deși ne apropiem de un an de cand s-a descoperit coronavirusul SARS-CoV-2, nu exista inca un tratament care sa salveze pacienții infectați. S-a mai descoperit totuși ca și un tratament pentru artrita reumatoida, Barictinib, administrat impreuna cu redemsivir, reduce perioada de recuperare a bolnavilor…

- Acesta a avut in aprilie o faza severa a infectiei cu noul coronavirus, iar in cursul acestei luni, la revenirea dintr-o excursie in Europa a fost depistat din nou pozitiv. De aceasta data insa a fost vorba de o alta tulpina a virusului si nu a prezentat simptome, au explicat specialistii. Dupa cum…