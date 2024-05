Trei marinari dispăruți după un naufragiu în Marea Neagră

O navă sub pavilion Tanzania s-a scufundat, sâmbătă dimineaţă, la 26 mile marine de Sfântu Gheorghe, iar opt marinari, membri ai echipajului au fost salvaţi, trei fiind...