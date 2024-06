Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul I 2024, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 34,647 miliarde lei, in crestere cu 6,7%, comparativ cu trimestrul I 2023, anunta miercuri Institutul National de Statistica (INS), conform News.ro. ”In trimestrul I 2024 investitiile nete realizate in economia nationala…

- Cadavrele a doua persoane – o femeie si un barbat – au fost gasute, marti, intr-un imobil din judetul Braila, cu urme de violenta pe corp. Politistii si procurorii au deschis o ancheta. Anterior, femeia ar fi sunat la 112 si, strigand, a afirmat ca se afla in pericol, dar nu a mai oferit alte detalii.…

- Un barbat din Austria și-a renovat pivnița in care iși ținea butoaiele cu vin și a facut o descoperire colosala. Cand a dat podeaua la o parte și-a amintit de povestea bunicului sau și a apelat imediat la experți.

- Pamintul a trecut de o borna istorica spre sfirșitul anului 2022: 8 miliarde de oameni ca populație a planetei noastre. Dar o descoperire teribila ar putea schimba viitorul, iar lumea ar fi ingropata in bani. NASA a pornit in misiune spre o comoara colosala de aproximativ 1.000.000 de miliarde de dolari,…

- Barbatul a decis sa monteze o camera ascunsa in bucatarie, dupa ce a observat un gust tot mai ciudat al cafelei. A facut o descoperire terifianta despre partenera lui, in momentul cand a privit imaginile. Iata despre ce este vorba!

- O echipa de arheologi din Japonia a facut o descoperire in necropola de vest din Giza, o structura subterana enigmatica in forma de „L”. Arheologii au utilizat tehnologii avansate, fiind masurate eventualele structuri subterane. Aceștia au identificat o anomalie la aproximativ 2 metri adincime in necropola…

- ”Avem confirmarea oficiala ca ne-am tinut promisiunile facute romanilor la inceput de mandat. Inflatia a scazut sub 6% in aprilie si consumul privat arata o revenire solida in primul trimestru. Practic, consumul populatiei incepe sa redevina, alaturi de investitii, un motor al cresterii economice”,…

- De obicei, daca se intampla ceva rau inainte de cursa știu ca e foarte bine. De exemplu, daca ma ințeapa albina sau ma lovesc, și nu e grav, de obicei e bine. E un semn rau care e bun, daca pot spune așa” – Vlad Remzing, cel mai bun triatlonist U23. Chiar daca a facut inot timp de 11 ani, Vlad recunoaște…