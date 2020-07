Stiri pe aceeasi tema

- 19 perchezitii, in judetul Vrancea, la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice banuite de evaziune fiscala in domeniul materialelor reciclabile. Prejudiciul cauzat: peste 10 milioane de lei La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitati Economice…

- In luna mai 2020, prin intermediul bancilor licențiate au fost transferate din strainatate in favoarea persoanelor fizice 134,50 milioane de dolari SUA, in creștere cu 24,6 la suta comparativ cu luna mai 2019, anunța Banca Naționala a Moldovei.

- Politistii fac, joi, opt perchezitii la firme si domicilii din judetele din Mehedinti, Timis si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala. Anchetatorii suspecteaza ca, in perioada 2018 – 2019, mai multe firme ar fi derulat operatiuni fictive de reciclare a deseurilor.

- Fosta prim-ministra al Ucrainei, Iulia Timoșenko, a primit 148 de milioane de grivne (5,5 milioane de dolari) cu titlu de despagubiri pentru repararea prejudiciului moral cauzat de represiunea politica din 2011-2014, scrie UNIAN , cu referire la declarația de avere a acesteia.