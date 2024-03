Fostul jucător al Barcelonei, CONDAMNAT pentru evaziune fiscală Arda Turan (37 de ani), fostul jucator al Barcelonei, a fost condamnat la un an și 6 luni de inchisoare cu suspendare și a primit o amenda de 617.773 de euro pentru un caz de frauda fiscala in Spania. El a fraudat statul spaniol in perioada 2015-2016, atunci cand evolua pentru Barcelona. Fostul jucator a primit o pedepsa cu suspendare in contextul in care infractorii din Spania pot alege aceasta varianta daca pedeapsa este mai mica de doi ani, conform Agerpres. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

