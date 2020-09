Stiri pe aceeasi tema

- CAO continua achizițiile. E vreme achizițiilor de utilaje la Compania de Apa „Oltenia“ (CAO) SA, societatea controlata de Primaria Craiova care are in derulare Masterplanul de apa și apa uzata al județului Dolj. Este vorba de megaproiectul de 445,8 milioane de euro – fonduri europene, in urma caruia…

- In 12 august va relatam de o schimbare la nivel inalt in cadrul companiei Metro Cash & Carry, și ca va da in curand publicitații un comunicat prin care va anunța preluarea funcției de director executiv al companiei de catre domnul Adrian Ariciu, fostul CEO, Roland Ruffing, fiind in funcția respectiva…

- Facebook a anuntat ca toti cei 48.000 de angajati din toata lumea vor putea lucra de acasa pana in iulie 2021 pentru a preveni raspandirea virusului Covid-19 in birourile companiei americane. Gigantul digital a luat decizia pe baza analizelor realizate de experti epidemiologi, potrivit unui anunt al…

- Facebook face mai mulți bani in pandemie. Rețeaua sociala a castigat peste 10 mld. dolari in primul semestru, dublu fata de anul trecut Facebook a anuntat ca in primele sase luni din acest an a castigat 10,081 miliarde de dolari, aproape dublu fata de perioada similara din 2019, in pofida crizei provocate…

- La doua zile de la problema care a dus la sistarea gazului natural pentru sute de persoane din Alba Iulia, compania Transgaz a facut o serie de precizari cu privre la ce s-a intamplat duminica, 26 iulie. Reprezentanții companiei spun ca instalația de odorizare nu a mai funcționat in mod automat din…

- Pana in momentul de fata, la Compania de Transport Public din Iasi sunt, oficial, 20 de angajati infectati cu virusul Sars-CoV2. Primarul Iasului, Mihai Chirica, a precizat ca, in lucru, in total, sunt 46 de teste si se asteapta rezultatele si la celelalte. Edilul a subliniat faptul ca toate persoanele…

- Compania din Montreal a anuntat intr-un comunicat ca a convenit un nou acord de achizitie cu creditorii asiguranti din prima si a doua linie, confirmand informatii anterioare. Cirque du Soleil, care a crescut de la nivelul unei trupe de artisti stradali in anii ’80 la o companie cu activitati la nivel…

- ​Austrian Airlines nu va mai introduce zborurile dintre cele mai mari doua orașe ale țarii, Viena și Salzburg, pasagerii fiind direcționați catre tren. Treptat vor fi reintroduse toate trenurile companiei austriece de stat OBB între cele doua orașe, ceea ce înseamna 31 pe sens în fiecare…