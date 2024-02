”Antibiotice Iasi lanseaza gama de suplimente nutritive de uz veterinar VetAria+, ce vine in completarea produselor veterinare cu prescriptie medicala ale companiei, care de decenii ajuta profesionistii din acest domeniu sa trateze diverse patologii ale “prietenilor necuvantatori”. Aceasta directie de dezvoltare se inscrie in strategia de extindere a portofoliului de produse marca Antibiotice si reprezinta o sursa de crestere in viitor a cifrei de afaceri a companiei”, anunta compania. Recomandate in tratamentul celor mai frecvente afectiuni ale animalelor de companie, caini si pisici, suplimentele…