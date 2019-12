Moarte violentă pentru un pieton imprudent în dimineața de Crăciun Sfarșit crunt pentru un barbat, in dimineața de Craciun. A fost izbit de un autoturism, in Calea Șagului din Timișoara, iar in urma impactului și-a dat ultima suflare. Un barbat in varsta de 62 de ani a murit azi-dimineața, pe Calea Șagului din Timișoara, cand incerca sa traverseze strada printr-un loc nepermis. A fost lovit […] Articolul Moarte violenta pentru un pieton imprudent in dimineața de Craciun a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

