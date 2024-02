Stiri pe aceeasi tema

- Persoana decedata, gasita din intamplare pe camp. Politia demareaza o ancheta. Marti, 27 februarie, in jurul orei 12:20, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca in timp ce efectua lucrari agricole intre localitațile Becicherec și Biled, pe camp…

- „La data de 25 februarie a.c., politistii Sectiei 3 Rurale Sanandrei au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai multi tineri, un minor ar fi lesinat pe terenul de sport de pe strada Castanilor din localitatea Biled, ramanand in stare de inconstienta.Politistii…

- Momente tragice, duminica, pe un teren de sport din localitatea timișeana Biled. Unui tanar in varsta de 16 ani i s-a facut rau și a leșinat in timp ce juca fotbal. Din pacate, echipajul de urgența chemat la fața locului nu l-a mai putut salva. „La data de 25 februarie, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei…

- Accident groaznic la un depozit din Timiș: Barbat strivit de un utilaj care evacua cerealele Un barbat, in varsta de de 48 de ani, a murit, miercuri dupa-amiaza, in urma unui accident de munca, intr-un depozit de cereale din comuna Biled, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis.Conform…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a murit astazi, in Timiș, dupa ce a fost prins intr-un mecanism care scotea cerealele dintr-un siloz. „La data de 14 februarie, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat aflandu-se in localitatea…

- Baiatul posibil sa fi murit in somn, iar femeia, careia ii murisera parintii in luna octombrie, s-a spanzurat in bucatarie.”Azi, in jurul orei 17:40, politistii Sectiei 2 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe Aleea Sanatatii din Timisoara, au fost gasiti decedati o…

- Azi, in jurul orei 17:40, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe Aleea Sanatații din Timișoara, au fost gasiți decedați o femeie, in varsta de 49 de ani și fiul acesteia, in varsta de 24 de ani. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fata locului,…