Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 25 februarie a.c., politistii Sectiei 3 Rurale Sanandrei au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai multi tineri, un minor ar fi lesinat pe terenul de sport de pe strada Castanilor din localitatea Biled, ramanand in stare de inconstienta.Politistii…

- Un roman a starnit un val de furie in Italia. A dat cu camionul peste doi adolescenti din Sanremo, care mergeau la liceu. Articolul Tragedie provocata de un roman in Italia. Un sofer a dat cu TIR-ul peste 2 adolescenti care mergeau la liceu. Un baiat de 17 ani a murit apare prima data in Money .

- Un copil in varsta de 13 ani din localitatea Maieru a decedat in urma unui antrenament de fotbal efectuat pe un teren de sport din comuna, in cauza fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit datelor furnizate joi Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a murit astazi, in Timiș, dupa ce a fost prins intr-un mecanism care scotea cerealele dintr-un siloz. „La data de 14 februarie, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat aflandu-se in localitatea…

- Cei doi batrani gasiti decedati intr-o locuinta din Campenita, un barbat de 92 de ani si o femeie de 77 de ani, ar fi murit din cauza frigului si a unei intoxicatii usoare cu monoxid de carbon, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, potrivit Agerpres.Politia aminteste, intr-un…

- Un barbat, in varsta de 36 de ani, din Ardan și-a pierdut viața, miercuri, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, in timp ce efectua lucrari agricole pe un teren din localitate. Un echipaj de pompieri cu o autospeciala de descarcerare și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit pe raza…

- A trecut mai bine de cand Iuliana Tudor și-a pierdut mama. Femeia a murit pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavril, la 69 de ani. Prezentatoarea TV a avut o relație speciala cu cea care i-a dat viața și care a sprijinit-o necondiționat.

- Partida de fotbal Granada - Athletic Bilbao din prima divizie spaniola a fost suspendata duminica dupa doar 18 minute de joc efectiv si aproape o ora de intrerupere, ca urmare a mortii unui suporter in tribune, scrie digi24.ro.