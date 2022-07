Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara, in jurul orei 21:13, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” a fost alertat sa intervina pentru descarcerarea unei persoane prinsa sub un utilaj agricol, pe str. Socea, in comuna Tarna Mare. La fața locului s-au deplasat 10 pompieri militari cu o autospeciala de…

- Luni, 4 iulie, in jurul orei 18:00, un barbat de 32 de ani din Cornu Luncii s-a angajat in traversarea strazii Ana Ipatescu din Suceava, prin loc nepermis, fiind acroșat de autoturismul condus de un barbat de 63 de ani din municipiul Suceava. In urma impactului pietonul a suferit leziuni ușoare fiind…

- Statul de drept in Romania pare ca se dezintegreaza. Un locuitor din satul Campenești, comuna Apahida, a reclamat la Poliție ca un vecin cu o arma ii amenința, iar poliția le-a transmis ca pe weekend Apahida ”nu are poliție”. ”Avem in Campenești, județul Cluj, un vecin care circula mereu beata,…

- In seara zilei de 02 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefanești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112 cu privire la faptul ca la un bloc de locuințe de pe raza aceluiași oraș, un barbat a fost agresat și amenințat de un vecin. In urma cercetarilor s-a…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a murit in urma unui accident agricol, fiind prins sub un utilaj, o presa de balotat. Totul s-a intamplat astazi, in Sacașeni – Satu Mare. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD cu echipaj de prim-ajutor, din cadrul…

- Un barbat in varsta de 71, din Sectorul 6, a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce și-a facut un obicei din a-și abandona gunoiul in poarta altei familii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Mai multe acte de teribilism, incheiate inclusiv cu o bataie, i-au asigurat unui barbat din Nereju o condamnare cu amanarea aplicarii pedepsei, dupa 4 ani de la comiterea faptelor. Vranceanul a fost acuzat ca a sustras o mașina neinmatriculata, pe care a condus-o prin comuna, iar in drumul sau a facut…