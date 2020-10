Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.779 persoane au suferit accidente de munca in primele sase luni din 2020, cu 37,4% mai putine fata de aceeasi perioada a anului 2019, iar 46 dintre acestea ti-au pierdut viata, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Sectoarele economiei nationale in care…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a organizat luni o dezbatere care a avut ca tema ''Digitalizarea si simplificarea relatiilor de munca'', in contextul in care piata muncii este in continua schimbare din cauza pandemiei de coronavirus care impune, ca prima masura, distantarea…

- DSP Dambovita a anuntat vineri ca la o societate comerciala din orașul Pucioasa au fost inregistrate 10 cazuri de COVID-19 intr-o singura zi si alte patru cazuri anterior, dar sustine ca nu este focar de infectie, scrie Agerpres.DSP spune ca pana la data de 3 septembrie, la respectiva societate comerciala…

- • Judetul Prahova – pe locul II, dupa Bucuresti Numarul total de persoane cu dizabilitati era la 31 martie 2020 de 852.565 persoane, rata persoanelor cu dizabilitati la populatia Romaniei fiind de 3,85%, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si preluate de Agerpres.…

- Vizita pe care ministrul german al Muncii si Problemelor Sociale, Hubertus Heil, urma sa o inceapa joi in Romania, a fost anulata de partea germana in contextul evolutiei pandemiei de COVID – 19, potrivit unui comunicat de presa, transmis miercuri seara de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS)…

- Cei mai multi angajati carora li s-a suspendat contractul individual de munca din initiativa angajatorului si care au beneficiat de indemnizatie platita de la bugetul asigurarilor pentru somaj au fost în regiunea Bucuresti-Ilfov (470.827), cu o pondere de 23%…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale propune infiintarea unui registru electronic denumit Reforma, care sa cuprinda si salariatii din sectorul bugetar, si care va fi dezvoltat si administrat de Inspectia Muncii, potrivit unui proiect de Ordonanta lansat in dezbatere publica, scrie Agerpres. “Prezentul…

- Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Brasov, s a sesizat din oficiu si solicita Ministerului Muncii si Protectiei Sociale ca, prin Inspectia Muncii, sa intervina la nivel national, in vederea informarii angajatorilor cu privire la faptul ca o conditionare a salariatului, la momentul intoarcerii…