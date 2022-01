Stiri pe aceeasi tema

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a negat acuzatiile patronului Gigi Becali ca s-ar fi opus transferului atacantului Ciprian Deac si a "contraatcat" spunand ca daca omul de afaceri l-ar fi ascultat vara trecuta, echipa nu ar fi fost eliminata de Sahtior Karagandy din Conference League, conform…

- CS Universitatea Craiova a anuntat, marti, intr-un comunicat, numirea in functia de presedinte executiv a lui Marian Copilu. “Incepand de astazi, Marian Copilu este noul presedinte executiv al clubului Universitatea Craiova. In Cetatea Baniei a sosit omul care a contribuit la cele mai mari performante…

- Singurul roman campion la box in trei tari, Constantin Florescu, a murit la finalul saptamanii trecute, la Toronto, in Canada. Fostul sportiv a murit din cauza unui infarct, la varsta de 42 de ani. Constantin Florescu era singurul roman care a obtinut titlul de campion national la box in trei tari:…

- CFR Cluj a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 echipa ceha Jablonec, in ultima etapa a Grupei D a Conference League. Dupa meci, antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (53 de ani), s-a aratat extrem de mulțumit de prestația elevilor sai. „Cred ca ați vazut și voi ca am jucat cu o…

- Gigi Becali (63 de ani) continua sa-l critice pe Edwuard Iordanescu (43 de ani), in ciuda rezultatelor positive inregistrate pe banca tehnica a echipei FCSB. Finanțatorul l-a determinat pe antrneor sa plece de la FCSB, fara a-i achita clauza de 500.000 de euro. “Nebunul (n.r Edi Iordanescu) o sa ramana…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB, a anuntat ca Toni Petrea este noul antrenor al vicecampioanei en-titre: “Am semnat contractul. Maine e la antrenament. Nu e Dica pentru ca e Toni Petrea. N-am vorbit nimic cu Dica, nici nu stiu”, a spus patronul FCSB, la Digi Sport. Toni Petrea a antrenat-o pe FCSB in…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, miercuri, lotul Romaniei pentru meciurile cu Islanda si Liechtenstein din ultimele doua etape a preliminariilor CM 2022. Horatiu Moldovan de la Rapid si Enes Sali, de la Farul Constanta, sunt surprizele de pe lista selectionerului. Mirel Radoi a anuntat un lot format…

- FCSB a fost eliminata din Cupa Romaniei, la “masa verde”, deoarece nu poate alinia un minim de 13 jucatori pe foaia de joc. Astfel, FC Voluntari este calificata in sferturile de finala ale competiției. Mihai Stoica a publicat un mesaj pe contul personal de Facebook in care i-a raspuns lui Dan Petrescu,…