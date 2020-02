Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Piata bunurilor de larg consum va inregistra, in acest an, un avans de peste 12%, evolutie stimulata de creșterea cererii, urmare a majorarii salariilor și pensiilor, și, nu in ultimul rand, de avansul prețurilor, arata o analiza a companiei de consultanța Frames. Sezonul de shopping de Craciun va impulsiona…

- Prețurile de consum in luna noiembrie 2019 comparativ cu luna noiembrie 2018 au crescut cu 3,8%, astfel ca rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) este 3,7%, arata datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Fața de decembrie 2018, creșteri…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,9%, cele nealimentare cu 2,83%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,19%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a semnat, luni, ordinul prin care a dispus incetarea imputernicirii comisarului șef Cristian Pleșa de la Adminsitrația Naționala a Penitenciarelor și numirea. In locul acestuia a fost imputernicit comisarului șef Tiberiu F. Ungureanu, pentru o perioada de un an.…

- Rata anuala a inflatiei a coborat usor la 3,4% in luna octombrie a acestui an, de la 3,5% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,16%, cele nealimentare cu 2,57%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,14%, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Rata anuala a inflației a scazut la 3,4% in luna octombrie dupa ce in luna septembrie a inregistrat o valoare de 3,5%, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,16%, cele nealimentare cu 2,57% iar serviciile cu 4,14%. "Preturile…