Mituri despre sloturile (păcănelele) online Jocurile de tip slot sunt cele mai populare jocuri de noroc atat in salile de jocuri stradale, cat si in casinourile online. In acelasi timp acestea sunt inconjurate de numeroase mituri, majoritatea datorandu-se lipsei de informare a jucatorilor. Nu ar fi nicio problema daca ar fi vorba de pareri izolate, insa astfel de mituri circula in comunitatea pasionatilor de pacanele. Astfel incepatorii, dar nu numai pot fi indusi in eroare de aceste zvonuri care se vehiculeaza despre modul de functionare al sloturilor si isi pot face o parere complet gresita. Tocmai din acest motiv in cadrul articolului… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

