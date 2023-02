Stiri pe aceeasi tema

- Inaltpreasfințitul Parinte Irineu care, de cateva luni bune, da tarcoale manastirii Frasinei, incercand distrugerea acestui lacaș de cult asemanat cu Athosul, a reușit, in cele din urma, nu numai sa inchida Biserica din Vale, destinata enoriașelor, dar și sa alunge mai mulți calugari vechi duhovnici…

- Cinci parinți duhovnici de la Frasinei care n-au semnat documentul de blestem au fost izgoniți de Irineu, dupa ce, inițial, erau trimiși sa slujeasca o data pe luna la Sfanta Manastire Bistrita Valceana, pentru a savarsi acolo Tainele Sfintei Spovedanii si Sfantului Maslu, precum si rugaciuni de dezlegare…

- Uniunea Europeana a raspuns, marti, miscarilor SUA de a-si stimula tranzitia energetica prin facilitati fiscale cu propriile planuri de a face viata mai usoara pentru industria ecologica, spunand ca va mobiliza ajutoare de stat si un fond de suveranitate pentru a impiedica mutarea firmelor in Statele…

- O fetita de 7 ani este in stare critica si alte cinci persoane au fost ranite dupa un atac cu arma petrecut sambata in timpul unei slujbe la o biserica catolica din Londra. Credinciosii, care venisera sa asiste la un serviciu religios dedicat unei mame si fiicei sale, care au murit in noiembrie anul…

- O fetita de 7 ani este in stare critica si alte cinci persoane au fost ranite dupa un atac cu arma petrecut sambata in timpul unei slujbe la o biserica catolica din Londra. Credinciosii, care venisera sa asiste la un serviciu religios dedicat unei mame si fiicei sale, care au murit in noiembrie anul…

- Inaltpreasfințitul Parinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a emis un blestem la adresa tuturor celor care frecventeaza o biserica despre care se spune ca a fost construita pe un loc blestemat de Sfantul Ierarh Calinic. IPS Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al…

- „Cat de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepti la inima..”(Psalmul 72) Sa vorbești ca Tata Veșnic de pe Tronul Slavei, din inima veșniciei necuprinse de gand și de cuvant, iar poporul sa auda jos pe pamant. Sa auda, in Pustiul Iordanului, dragostea Tatalui despre Fiul Sau. Aceasta o poți face numai…

- CUVANTUL DE INVAȚATURA, DUPA SFANTA LITURGHIE, LA POMENIREA SFANTULUI VASILE CEL MARE ȘI PRAZNICUL” TAIERII IMPREJUR” A DOMNULUI IISUS, PRUNC LA 8 ZILE IN TEMPLU LUI SOLOMON. IMPLINIREA BOTEZULUI AVRAAMIC PRIN LEGAMANT CU DUMNEZEU. Spre cunoașterea duhovniceasca a bunilor creștini doritori de Hristos…