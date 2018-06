Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a fost ajutat de "statul paralel" pentru a castiga in instanta lupte pe care toti ceilalti le-au pierdut."Dupa Traian Basescu, acum presedintele Iohannis pastoreste acest sistem. Fara statul paralel, el n-ar fi castigat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a intrebat retoric sambata seara, facand referire la presedintele Klaus Iohannis, ca, atunci cand nu vede protocoalele dintre institutii, "are o problema la ochi sau la dosar". "Cand spune (Iohannis n.r.) ca nu vede protocoalele secrete are o problema a ochi sau la dosar?…

- La chemarea liderului PSD, Liviu Dragnea, membrii și simpatizanții PSD au venit, sambata seara, din toate organizațiile județene pentru a protesta impotriva abuzurilor ”statului paralel” reprezentat, conform unui demonstrant, de ”Laura Codruța Kovesi și Klaus Iohannis”. Liderii PSD spun ca se simt ascultați…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o disputa cu jurnaliștii. Intrebarea care l-a infuriat pe liderul social-democraților a fost de ce președintele Klaus Iohannis va fi obligat sa respecte deciziile Curții Constituționale, in condițiile in care Parlamentul are foarte multe decizii pe care nu le-a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o disputa cu jurnaliștii, care il intrebau de ce președintele Klaus Iohannis va fi obligat sa respecte deciziile Curții Constituționale, in condițiile in care Parlamentul are foarte multe decizii pe care nu le-a respectat.Victor Ponta lanseaza acuzații…

- Iohannis iși pastreaza solicitarea catre Dancila de a demisiona; Despre amenințari: ”Cineva se uita prea des la filme cu mafioți..”, a spus președintele, joi, la Sofia, intrebat despre discuțiile pe care le-a avut la Palatul Cotroceni, cu premierul și cu ministrul de Externe, pe temele de politica externa…

- Dragnea vrea o lege impotriva celor ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis nu coordoneaza ”statul paralel”, dar este un beneficiar direct al gruparii. Totodata, Liviu Dragnea a precizat ca președintele Iohannis prefera sa apere aceasta structura, din cauza unor interese...