- Un cuplu chinez a incercat sa-și inființeze propriul mini-stat in Insulele Marshall din Pacific, mituind parlamentari și oficiali locali pentru a obține acest lucru, spun procurorii americani citați de BBC.

- Cenzorii chinezi au modificat finalul filmului animat "Minions: The Rise of Gru" inainte de lansarea acestei pelicule in cinematografele din China, au relatat weekendul trecut mai multi utilizatori ai retelelor de socializare, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doi atașați chinezi din Aparare au fost dați afara de poliția din Fiji de la intalnirea Forumului Insulelor din Pacific la care vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a ținut un discurs prin transmisiune video, conform The Guardian.

- F.T. Potrivit unui comunicat de presa al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Prahova, «ca urmare a activitaților procedurale desfașurate de polițiștii din cadrul institutiei, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova a incheiat un acord de recunoastere…

- Un deținut a incercat sa evadeze sambata, 25 iunie, din Penitenciarul Gherla. Acesta este la a doua incercare de acest gen. ”Deținutul a incercat sa evadeze din Penitenciarul Gherla, fugind de pe secția de deținere pana in filtrul auto din postul de control nr. 1 situat la ieșirea din penitenciar.…

- Unul din absolventii de clasa a XII-a care s-au prezentat, luni, la prima proba a examenului de Bacalaureat a fost eliminat din sala, dupa ce a incercat sa copieze, a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Tulcea, Viorica Pavel. Fii la curent…

- Un atac terorist care a vizat „conducerea” Ucrainei a fost impiedicat de Politia ucraineana, a declarat prim-adjunctul ministrului ucrainean de Interne, Yevhen Yenin, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…