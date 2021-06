Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent film din franciza cu Tom Cruise se filma in Marea Britanie. Un purtator de cuvant pentru Paramount si casa de productie Skydance a confirmat ca activitatea va fi intrerupta pana in 14 iunie. "Am oprit temporar productia la "Mission: Impossible 7" pana la 14 iunie, din cauza rezultatului…

- Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica…

- Viitoarele proiecte ale lui Tom Cruise nu vor fi lansate prea curand in salile de cinema. Fanii actorului asteapta sa vada "Top Gun: Maverick" si cele doua continuari din franciza "Misiune: Imposibila", relateaza News.ro. Lansarea celor trei filme a fost din nou amanata din cauza pandemiei…

- World Happiness Report, realizat cu sprijinul ONU, a relevat cat de fericiți sunt oamenii din 149 de țari. Au fost luate in considerare masurile care includ sprijinul social, libertatea personala, produsul intern brut și nivelurile de corupție. Compania de cercetare Gallup a cerut oamenilor din 149…

- Grupul de firme AAylex, proprietarul marcii Cocorico, și detinut majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca, a investit 15 milioane euro, intr-o noua unitate de productie, unde va produce carnati 100% din carne de pui, cu condimente naturale, fara nitriti, fara nitrati, fara gluten, fara membrana, fara…