- Fosta iubita a lui Ionuț Radu este acum intr-o relație cu Dusan Vlahovic, atacantul pe care Juventus a platit 70 de milioane de euro. Fanii torinezi nu sunt foarte incantați jucatorul sarb și ii reproșeaza faptul ca marcheaza rar, iar Carolina Stramare a acordat un interviu in care le-a transmis suporterilor…

- Un fotbalist in varsta de 21 de ani a murit, ieri, chiar in timpul unui meci. Tanarul s-a prabusit pe teren si a fost transportat la spital, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata.

- Ionuț Radu a facut un meci uriaș in Nice – Auxerre 1-1. Portarul roman a aparut un penalty in minutul 42, in fața lui Laborde. Radu a avut o intervenție fabuloasa și in minutul 60, cand a deviat in bara șutul lui Boudaoui. Borussia Dortmund a invins-o pe Leipzig, scor 2-1, și a urcat provizoriu […]…

- MM Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, l-a criticat pe Catalin Straton (33 de ani), portarul lui FC Argeș, dupa meciul pierdut de piteșteni cu CSU Craiova, scor 0-1. MM l-a taxat pe Straton pentru declarațiile de la finalul meciului cu Universitatea Craiova. Portarul a ținut sa il menționeze…

- CSM București a invins-o pe Rapid, scor 27-26, in derby-ul rundei cu numarul 14 din Liga Naționala de handbal feminin. Antrenorii Adrian Vasile (40 de ani) și Carlos Viver (49 de ani) au comentat spectacolul din sala Polivalenta. Cel mai tare derby al sportului romanesc a strans 4.500 de oameni in…

- Cel supranumit Perla neagra, genialul fotbalist Pele s-a stins la 11 zile dupa incheierea Cupei Mondiale de fotbal din Qatar si la doi ani dupa disparitia altui monstru sacru al fotbalului, argentinianul Maradona.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului internațional! S-a stins din viața fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic, la varsta de 53 de ani, dupa o lupta grea cu leucemia. Vestea tragica despre moartea fostului mare antrenor sarb a fost data chiar de familia acestuia printr-o postare emoționanta pe rețelele…

