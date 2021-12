Stiri pe aceeasi tema

- Manevrele și intimidarea Statelor Unite in Marea Neagra vizeaza imparțirea Rusiei și a Europei printr-un „razboi mic”, iar Washingtonului nu-i pasa de rezultate, a precizat Konstantin Gavrilov, șeful delegației ruse la discuțiile de la Viena privind securitatea militara și controlul armelor, la postul…

- Rusia a urmarit si monitorizat distrugatorul american USS Porter care a efectuat manevre militare in Marea Neagra alaturi de parteneri si aliati NATO intr-un climat de tensiuni ridicate intre Washington si Moscova in contextul masarii trupelor ruse langa granita cu Ucraina, relateaza WSJ.

- Britanicii de peste 60 de ani ar putea intampina dificultati cand vor dori sa plece de sarbatori in Europa, avand in vedere ca in aplicatia Institutului de Sanatate Publica (NHS) nu figureaza si cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID-19, relateaza vineri EFE. Peste 10 milioane de persoane…

- Oficiali din Romania si Polonia au semnat marti, la sediul MAI, un acord cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifunctionale Black Hawk, destinate efectuarii de misiuni de salvare de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Valoarea contractului pentru elicopterele…

- Rusia a ridicat de la sol doua avioane de lupta Suhoi Su-30 pentru a escorta doua bombardiere strategice americane B-1B Lancer deasupra Marii Negre, a comunicat miercuri Ministerul rus al Apararii, incident care coincide cu vizita secretarului apararii al SUA in regiune, potrivit Reuters. Avioane…

- Razbunarea muncitorilor europeni. Șoferii europeni rad de vizele pe 3 luni oferite de britanici: „Iși bat joc de noi. Sa iasa singuri din rahatul in care au intrat’ Șoferii de camion din Uniunea Europeana nu vor veni in Marea Britanie cu contracte pe termen scurt pentru a rezolva criza combustibilului,…

- Premierul Marii Britanii s-a gandit sa introduca o doza de umor in discursul sau despre clima, pe care l-a rostit miercuri in fata Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Boris Johnson a solicitat, prin intermediul discursului sau, depunerea unor eforturi mai mari pentru a combate schimbarile…

