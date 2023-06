Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 3 – 11 noiembrie 2023, o misiune economica in Republica Populara Chineza, la Shanghai și Beijing. Evenimentul ofera firmelor timișene oportunitatea de a participa la China International Import Expo (CIIE), cea mai mare manifestare…

- O misiune economica timișeana va fi organizata de Camera de Comerț. Industrie și Agricultura in parteneriat cu Camera de Comerț Italiana in Toscana, in perioada 8-15 iulie, la care companiile timișene sunt invitate sa faca parte din delegație. Pentru a veni in sprijinul companiilor romanești interesate…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș demareaza, prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala, o noua serie de cursuri autorizate care se vor desfașura in luna iunie, dupa urmatorul calendar: – responsabil de mediu – 8-19 iunie, online – specialist in managementul deșeurilor…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, vor conduce intre 12 și 16 iunie o misiune economica in Letonia, prilej cu care se va organiza un forum bilateral de afaceri la Riga. CCIR dorește sa alcatuiasca o delegație de oameni de afaceri…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 28 mai, intre orele 11:00 și 12:20, un eveniment interactiv de prezentare a celei mai mari manifestari expoziționale dedicate importului, organizata pe plan mondial, „China International Import Expo (CIIE), Shanghai 2023”. Evenimentul…

- Misiunea economica timișeana organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in Statele Unite ale Americii a deschis noi posibilitați de colaborare economica romano-americana. Delegația de afaceri a CCIAT a fost primita, in data de 8 mai, de Dana Beldiman, consul general onorific al Romaniei…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) a organizat miercuri, 26 aprilie, un nou seminar cu agenții economici din județ, al cincilea din acest an. De aceasta data, s-au prezentat modificarile din domeniul protecției mediului, unde Timișul nu sta neaparat rau, dar exista loc de imbunatațiri.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL in calitate de partener deruleaza proiectul „Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, care vizeaza competențe digitale pentru angajații din IMM și imbunatațirea nivelului…