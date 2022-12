Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care adera la miscarea extremista Reichsburger este in crestere, afirma ministrul german de Interne, Nancy Faeser, intr-un interviu aparut in editia de duminica a cotidianului popular Bild, potrivit DPA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Germania sustine candidaturile Bulgariei, Croatiei si Romaniei de a adera la spatiul Schengen, a declarat joi, la Bruxelles, inainte de Consiliul JAI, ministrul german de interne Nancy Faeser, care a subliniat ca nu impartaseste opozitia Austriei fata de extinderea spatiului de libera circulatie. „Nu…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia nu este implicata in eventuala lovitura de stat din Germania, fiind vorba despre „o afacere interna” a Berlinului. Precizarile acestuia vin in contextul in care forțele de securitate germane au destructurat o…

- Autoritațile germane au arestat 25 de oameni suspectați ca planuiau o lovitura de stat. Grupul format din extremiști de dreapta și foști militari planuia sa ia cu asalt cladirea Parlamentului și sa preia puterea in Germania, scrie BBC. Șeful grupului ar fi un cetațean german in varsta de 71 de ani,…

- Giorgia Meloni, care va deveni probabil prima sefa a unui guvern de dreapta al Italiei dupa cel de-al doilea razboi mondial, a declarat ca vrea sa „scoata in evidenta ceea ce uneste” poporul, dupa ce alianta politica din care face parte a castigat alegerile de duminica, transmite dpa. Alaturi de Liga…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a cerut UEFA, printr-o scrisoare adresata presedintelui forului, sa excluda Belarusul de la Euro-2024, competitia care va fi organizata de germani si pentru care inca nu au inceput calificarile, informeaza AFP. Tragerea la sorti a grupelor de calificare va…