- Indragita solista și soțul ei, Lucian Mitrea, au parte azi, 7 mai, de o mare sarbatoare in familie și a ținut sa le spuna și prietenior lor de pe rețelele de socialzaire despre ce este vorba. Andreea Banica este fericta pentru ca are doi copii frumoși, iar fiica ei Sofia iși sarbatorește aztazi ziua…

- Indragita solista se știe ca este o femeie foarte discreta, care nu prea vorbește despre viața particulara sau despre parinții ei. Insa atunci cand compune melodii sau scrie versuri Feli Donose reușește sa faca piese superbe dedicate oamenilor dragi. Iata ca acum din nou solista a vorbit intr-o astfel…

- In plina pandemie fermectoarea fosta prezentatoare de televiziune a avut parte de o super aniversare in familie. Pentru ca Adelina Ioana Pestrițu și-a sarbatorit cel mai bun prieten patruped, pe catelusul Nobby, pe care il are de foarte multa vreme. Zilele trecute fermecatoarea vedeta a publicat un…

- Se știe ca Cheful Florin Dumitrescu are o soție fermecatoare și doua fetițe superbe pe care le iubește enorm. Cei patru au avut parte de o sarbatoare in familie, zilele trecute, caci fiica lor, Mia, a implinit cinci anișor de cand s-a nascut. Iar Cristina Sima Dumitrescu a publicat un mesaj plin de…

- Gazeta Sporturilor iți aduce o noua carte din Colecția Poveștile Zurli! "Gradinița de legume" este al 5-lea volum scris de Mirela Retegan, Tanti Prezentatoarea din Gașca Zurli! "Gradinița de legume", o poveste pentru copii, din care parinții se pot inspira. Toate legumele au pui, iar puii merg la o…

- Fosta vedeta de televiziune a avut parte zilele acestea de o aniversare speciala pentru ea și familia ei. Adelina Pestrițu se poate considera una dintre femeile implinite și fericite care are o cariera bine definita și care poate lucra foarte bine și de acasa pentru ceea ce face. Și tot acasa a sarbatorit…

- Drama in muzica romaneasca. Tanarul Catalin Caragea, solistul trupei 7 Klase, s-a stins din viața in urma cu o zi. Tanarul de 22 de ani și-ar fi pus capat zilelor din cauza faptului ca statea singur și ca parinții sai erau plecați peste hotare. „ Poliția a fost alerta in aceasta dimineața la ora 03:21,...…