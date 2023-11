Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram și fratele ei au trecut prin momente tensionate in timpul probei din aceasta ediție. Cei doi concurenți au ajuns primii la o catedrala și au spus o rugaciune, apoi au vorbit despre miracolul pe care și-l doresc

- Ada Galeș a fost la un pas sa clacheze in ediția 7 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 29 octombrie 2023. Concurenta a izbucnit in lacrimi, chiar in fața camerelor de filmat.

- Ediția din aceasta seara, 16 octombrie 2023, a adus multe momente frumoase, dar și cateva tensionate la Mireasa. In ediția de sambata, Robert i-a spus Biei ca o iubește. Concurenta nu i-a raspuns iubitului ei. Iata ce au spus cei doi concurenți despre acest subiect delicat, dar și despre relația pe…

- In ediția din data de 10 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, doamna Anina a declarat, ieri, ca nu vede o casatorie in emisiune intre Robert și Bia, cel puțin deocamdata și ca i se pare ca fata a pus monopol pe fiul sau. Acest lucru a afectat-o serios pe concurenta care a izbucnit in lacrimi.

- Madi nu s-a mai abținut și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi a emisiunii Mireasa. Concurenta nu a mai putut sa iși stapaneasca emoțiile dupa ce a primit poze cu familia ei. De ce s-a ingrijorat tanara.

- Liviu considera ca vinovata pentru plecarea iubitei lui, Bogdana, din casa Mireasa, este Alina. Concurentul pare ca s-a pierdut cu firea și a adresat cuvinte grele la adresa concurentei ramase in competiție.

- Bia și Robert au petrecut mai mult timp impreuna, asta pana cand concurenta i-a spus ca ar fi mai bine sa nu fie prieteni. Robert declara, la acel moment, ca nu este interesat nici de Alina, nici de Bia, iar baieții au facut mai multe comentarii cu privire la atitudinea concurentei.

- Lacrimi și tenisiuni in platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. In emisia de pe 20 septembrie 2023, doamna Anina a amai avut niște comentarii la adresa Biei, iar sora concurentei a intrat in direct.