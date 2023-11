Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii "Mireasa", Daria a avut o discuție sincera cu Adrian despre criteriile sale in alegerea partenerului de viața. Concurenta a explicat deschis de ce prefera sa fie selectiva in privința relațiilor, ținand cont de experiențele trecute.

- Petrecerea de sambata a fost un prilej pentru concurenți de a se cunoaște. Bogdan a incercat sa discute cu Andreea, care a vorbit și cu Alex. Baiatul a dansat și cu Daria, dar a imbrațișat-o și pe Luiza. De asemenea, Daria a avut o discuție profunda și cu Andy.

- Bogdan se sfatuiește cu mama sa cu privire la conflictele din casa Mireasa. Concurentul i-a analizat comportamentul lui Andrei și considera ca nu este unul potrivit. Doamna Crina iși sprijina fiul și i-a oferit cateva sugestii cu privire la atitudinea pe care ar putea sa o aiba pe viitor.

- Bia și doamna Anina au ieșit din casa Mireasa pentru a sta de vorba la cafea, dupa toate discuțiile tensionate pe care le-au avut in ultima vreme. Bogdan le-a insoțit, pentru ca a participat la task-ul catușelor alaturi de iubita lui Robert.

- Daria și Marius au avut apropieri la petrecerea de sambata din casa Mireasa, chiar daca spun ca nu iși doresc sa fie impreuna. Bogdan a avut un comentariu care l-a determinat pe Marius sa inițieze un schimb de replici.

- Daria și Marius de la Mireasa au ajuns la concluzia ca nu pot avea o relație și au decis sa punct cunoașterii. Dupa ce au anunțat ce decizie au luat, concurentul a vorbit cu restul baieților despre cele doua saptamani in care a incercat sa afle mai multe lucruri despre Daria.

- Victor și Andrada de la Mireasa au aniversat doi ani de relație și au sarbatorit intr-un mare fel. Aceștia au postat pe rețelele de socializare o imagine prin care le-au aratat tuturor cat de fericiți sunt impreuna.

- Ema Oprișan traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata in cateva luni și peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Recent, pe pagina ei de Instagram, concurenta de la Insula Iubirii a postat o imagine cu ecografia fetiței din…