Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana și doamna Carmen, mama lui Silviu, au avut parte, in ediția de astazi, din data de 2 februarie 2024, a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, e o mica disputa. Iata ce s-a intamplat intre cele doua, de fapt, dar și de la ce a pornit conflictul!

- Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 13.30, telespectatorii Antena Stars au acces live in culisele emisiunii Mireasa, chiar inainte de fiecare editie a emisiunii. Raluca Preda, finalista a sezonului sase Mireasa si panelist in emisiunea Mireasa – Capriciile iubirii, va patrunde…

- Gabriela Cristea a ajuns ieri, 22 ianuarie, de urgența la spital. Vedeta, care trebuia sa apara la Antena Stars, in emisiunea „Mireasa - Capriciile iubirii”, se confrunta cu probleme de sanatate, astfel ca va lipsi o perioada de pe micul ecran. Ieri, un nou sezon al emisiunii „Mireasa - Capriciile iubirii”…

- In orice casnicie este normal sa apara și momente mai puțin bune, in care simți ca nu te mai regasești sau pur și simplu nu ai idee ce nu este in regula. In relațiile de iubire sunt multe motive pentru care partenerii devin mai distanți, ceea ce poate duce in final la sfarșitul casniciei.Descopera in…

- La data de 7 ianuarie 2024, in jurul orei 14.25, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 3 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca, in zona Portului Turistic Tomis, in apa marii, se afla un cadavru. La data de 7 ianuarie 2024, in jurul orei 14.25, politisti din cadrul Politiei…

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, in localitate lunca Moților, din zona Brad. In urma evenimentului rutier, una dintre cele patru victime a fost ranita grav, fiind solicitat, la fața locului, transportul cu elicopterul SMURD. „Astazi, in jurul orei 11.00, Poliția Municipiului Brad a fost…

- Ediția de astazi Mireasa - Capriciile iubirii a adus o mulțime de povești impresionate ale foștilor concurenți, dar și ale celor care sunt, in prezent, in competiție. La final, cele trei prezentatoare ale aceluiași format s-au reunit și și-au aminte de inceputurile proiectului care a ajuns la sezonul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la o persoana in pericol de inec in Medgidia, in port la cereale, unde intervine Detasamentul Medgidia 1 ASAS si 1 ATPVM.Acestia au mai fost alertati cu privire la o alta persoana…