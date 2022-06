Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5 trec printr-o perioada neplacuta și sunt la un pas de desparțire. Dupa ce mama fetei a intervenit telefonic, a venit randul doamnei Lapuștean sa le dea cateva sfaturi.

- Relația dintre Valentin și Alina pare sa „scarțaie” din ce in ce mai mult in ultima vreme. Ce discuții au aparut intre cei doi concurenți in ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubirii. Cat de aproape sunt, de fapt, de desparțire.

- Valentin și Alina de la Mireasa sezon 5 s-au desparțit in emisia live din 16 iunie 2022. Fata refuza sa spuna ca nu mai sunt impreuna, iar Vali considera ca atitudinea ei este un semn clar ca nu dorește relația aceasta.

- Eveniment extrem de important in casa Mireasa – Capriciile Iubirii! A avut loc a doua cerere in casatorie. Valentin a facut pasul cel mare, nu a stat deloc pe ganduri și a cerut-o in casatorie pe Alina. Cum s-a intamplat totul, dar si cum a reacționat concurenta.

- In ediția din aceasta seara, de la Mireasa - Capriciile Iubirii, bunica Elena susține ca Valentin dramuiește orice vorba și le-a dat sfaturi celor doi in relația de cuplu. Bunica Elena ii sugereaza lui Valentin sa plece atunci cand Alina este nervoasa și sa vina inapoi cu flori și inghețata.

- Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5 s-au certat și ințepat din cauza unei discuții despre logodna. Tanara a vrut sa știe daca el a mai simțit sa ceara vreo fosta iubita, iar Valentin s-a simțit certat.

- Alina a primit un apel telefonic de la fratele sau in cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce au discutat cei doi și ce mesaj i-a transmis Vasilica lui Valentin, viitorului sau cumnat.

- In ediția de astazi, Valentin de la Mireasa - Capriciile Iubirii a povestit ce planuri marețe are pentru relația cu Alina. Concurentul este extrem de fericit alaturi de iubita lui și are motive sa o faca cea mai indragita femeie din lume. Se pregatește acesta sa o ceara de soție pe concurenta!?