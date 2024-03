Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validați, in vederea indeplinirii formalitaților de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicația informatica documentele necesare participarii…

- Ghidurile de finanțare pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, anunța Ministerul Mediului. Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2024 este de 300 de milioane de lei; pentru Programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei. Incepand…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat, miercuri seara, ca ia in calcul ca statul roman sa suporte o parte din leasingul masinilor electrice, la fel ca in Franța. Acesta a preczat ca va avea o discuție cu producatorii și importatorii de mașini, potrivit News.ro.Fechet mai spune ca, desi valoarea…