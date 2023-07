Stiri pe aceeasi tema

- ■ Primaria Roman s-a inscris in program cu 250 autovehicule ■ participarea la programul derulat de AFM a fost votata in ședința CL din 5 aprilie ■ aplicația AFM mergea greoi și a demarat cu 2 ore intarziere ■ Anul acesta, Primaria Roman s-a inscris in Programul privind casarea autovehiculelor uzate…

- Programul Rabla local s-a blocat la scurt timp dupa ce a fost pornit. Romanii au intrat masiv pe site. Programul local Rabla ar fi trebuit sa inceapa astazi la ora 10.00. Nu s-a intamplat acest lucru deoarece platforma a fost blocata. De altfel, Ministerul Mediului a anunțat pe una dintre rețelele de…

- Programul Rabla local, organizat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), impreuna cu primariile din tara, isi propune sa stimuleze casarea masinilor mai vechi de 15 ani, oferind celor care-si caseaza vehiculele poluante un stimulent financiar in valoare de 3.000 de lei, neconditionat de cumpararea…

- Primaria Sebeș: Anunț privind inscrierea persoanelor fizice din municipiu in Programul Rabla local Incepand de luni, 31 iulie, de la ora 10:00, persoanele fizice interesate din municipiul Sebeș se pot inscrie in Programul Rabla local privind casarea autovehiculelor uzate, conform anunțului dat de Administrația…

- Dupa nenumarate amanari, programul „Rabla local” este gata de start. Luni dimineața, de la ora 10, vor incepe inscrierile pentru cei care vor sa scape de mașinile mai vechi de 15 ani. La schimb, vor primi 3.000 de lei. Autoritațile spera ca prin acest program sa elimine 100.000 de rable care polueaza…

- Primaria Pitești informeaza ca persoanele interesate sa se inscrie in Programul Rabla local trebuie sa aiba contul de utilizator deja creat. Deci, inainte de deschiderea perioadei de inscriere! Iata ce comunica Administrația Fondului pentru Mediu: Doar persoanele fizice care au conturi de utilizator…

- Cum a fost prins de Poliția Alba un barbat care a incercat sa fure dintr-un local public. Era ”inarmat” cu ciocan și cagula Un barbat din județul Botoșani a fost reținut de polițiștii din Aiud. A fost prins imediat dupa ce a incercat sa fure dintr-un local public din municipiu. Potrivit IPJ Alba, sambata,…

- Barbat din Botoșani, prins in flagrant și REȚINUT de polițiștii din Aiud: ”Inarmat” cu o cagula și un ciocan, a incercat sa sparga un local din oraș Un barbat din Botoșani a fost prins in flagrant și REȚINUT de polițiștii din Aiud. ”Inarmat” cu o cagula și un ciocan, a incercat sa sparga un local din…