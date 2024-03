Stiri pe aceeasi tema

- ■ la 18 februarie 1916 s-a stins din viața Regina Elisabeta, soția Regelui Carol I ■ aceasta este cunoscuta in istorie ca autoare a unor mari proiecte caritabile dar și ca scriitoare, sub pseudonimul literar Carmen Sylva ■ in ziua morții Reginei, supranumita și „Mama orfanilor”, episcopul Teodosie al…

- ■ Lucian Micu a fost anunțat de PSD ca președinte interimar al Organizației PSD Roman și candidatul formațiunii la alegerile locale din 2024 ■ foarte prezent in spațiul online, Lucian Micu se simte dator sa lamureasca o serie de aspecte din activitatea sa, care ar putea sa fie aduse in discuție in timpul…

- ■ preot dr. Florin Țuscanu reamintește ca pe 30 ianuarie se implinesc 52 de ani de la hirotonirea episcopului Romanului și Hușilor, Eftimie Luca ■ este considerat ca fiind unul din cei mai blanzi episcopi pe care i-a avut Eparhia, lucru pentru care este cunoscut și ca „Eftimie cel Bun” ■ inaltul prelat…

- ■ deputatul PNL, Laurențiu Leoreanu, susține ca PSD a politizat managementul companiei ApaServ și ca romașcanii sunt pe buna dreptate furioși ca se oprește apa și noaptea, și ziua ■ ApaServ a atacat in Contencios Administrativ hotararea CL Roman prin care se renunța la serviciile firmei ■ conducerea…

- ■ Lucian Micu a anunțat ca intra reintra in politica, dorind șefia administrației din partea social-democraților ■ in urma cu cațiva ani, a fost declarat incompatibil de Agenția Naționala de Integritate ■ Lucian Micu, fostul primar liberal al Romanului, care a fost demis acum cațiva ani, chiar pe final…

- ■ pr.dr.Florin Țuscanu a publicat mai multe documente legate de centenarul alegerii ca Episcop al Romanului, a unui ardelean, Lucian Triteanu ■ printre acestea se numara și prima scrisoare pastorala care a fost citita de preoți in prima zi de Craciun a anului 1923 ■ Lucian Triteanu a fost Episcop la…

- ■ biserica cu hramul Sfantul Spiridon are o vechime de 260 de ani, fiind ctitorita de catre episcopul Ioanichie al Romanului ■ se pastreaza o Evanghelie foarte valoroasa, daruita cu ocazia sfințirii lacașului ■ Parintele dr. Florin Țuscanu consemneaza in rubrica „Dreptul la neuitare”, pe care o susține…