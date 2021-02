Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Dinescu va prezenta, din luna martie, la Prima TV, emisiunea 'Poezie si delicateturi'. Pe langa motivele financiare, Dinescu a simtit ca este timpul sa scape de acuzatia ca „suge banii poporului" si a decis sa treaca de la public la privat. 'Am renuntat, din diverse motive, inclusiv financiare,…

- Poetul si realizatorul de televiziune Mircea Dinescu va prezenta, din luna martie, emisiunea „Poezie si delicateturi” la postul Prima TV. El a plecat de la TVR 1, unde era prezentatorul care realiza cea mai mare audiența, fiind depașit doar de o prezentatoare, Iuliana Tudor, care realizeaza emisiunea…

- Mircea Dinescu va prezenta emisiunea Poezie și delicatețuri la Prima TV, din luna martie. Mircea Dinescu este un cunoscut poet și realizator tv care va aduce una dintre cele mai cunoscute emisiuni de interviuri altfel, la Prima TV. Cele mai cunoscute vedete, oameni care au notorietate in spațiul media…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va fi luat cu asalt de catre fermieri in perioada urmatoare ca urmare a promisiunilor neonorate de catre ministrul Adrian Nechita Oros, dar mai ales a amanarilor repetate privind acordarea subvențiilor europene. Practic, fermierii il acuza pe ministrul Adrian…

- Este un mare expert al SUA in boli infecțioase și conduce Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID). Anthony Fauci este cel mai bine platit angajat guvernamental din Statele Unite, depașindu-l chiar pe președintele SUA. Potrivit Forbes, care citeaza cele mai recente date guvernamentale,…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie majora de peste 222 de milioane euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa uzata din Romania. Investitia va conecta mai multe persoane la reteaua de canalizare si va asigura o calitate mai buna si…

- Fostul premier Calin Popescu Tariceanu s-a prezentat, vineri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost citat intr-un dosar de luare de mita. El spune ca acest dosar pleaca de la premise false. „Mi s-a adus la cunoștința calitatea de suspect intr-un dosar in care sunt acuzat de obținerea…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos a achitat o datorie de aproape 680.000 de euro catre autoritatile fiscale spaniole pentru a-si regulariza situatia, a anuntat avocatul sau intr-un comunicat, relateaza AFP. Fostul monarh, care a abdicat in 2014, a plecat in exil la inceputul lunii august in Emiratele…