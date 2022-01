Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesu, este optimist ca pandemia de coronavirus poate fi invinsa in 2022. Directorul OMS este de parere ca anul acesta pandemia poate fi oprita cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului. Intr-un mesaj transmis…

- Germania se așteapta ca in primele trei luni ale anului 2022 sa fie livrate semnificativ mai puține doze de vaccinare impotriva COVID-19 decat primește in prezent, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații, lucru care ar putea duce la o criza in contextul in care dozele „booster”…

- Sub 2.000 de cazuri noi și 121 de decese sunt anunțate in bilanțul provizoriu de coronavirus de duminica. 16 dintre acestea sunt anterioare. Conform datelor existente duminica la CNCCI, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.936 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. Cel mai probabil…

- TeleDoc, unul dintre cei mai mari furnizori de telemedicina din Europa de Est, ofera 5.000 de abonamente gratuite in aplicație, fiecare valabil timp de o saptamana, pentru ca pacienții romani sa poata intra cu ușurința in contact cu un medic. In caz de nevoie, medicii cu care se poate lua legatura prin…

- Criza de medicamente esențiale pentru tratarea Covid-19 a generat o piața neagra a medicamentelor. Antivirale produse in Ucraina și Rusia sunt vandute pe internet sau chiar in piața, la prețuri mult mai mari decat cele de achiziție. Disperați, romanii care s-au imbolnavit de Covid sau care au pe cineva…

Dupa doar cinci saptamani de la inceperea noului an școlar in format fizic, elevii au intrat intr-o vacanța de doua saptamani ce se poate prelungi daca va fi nevoie. Scopul acestei vacanțe este o...

- In jur de jumatate din personalul din creșele din Bistrița s-a vaccinat impotriva Covid-19. De la inceputul anului școlar, cazurile de Covid identificate in creșe au trimis acasa copiii din doua grupe. Reprezentanții Primariei Bistrița au confirmat pentru Bistrițeanul.ro ca in jur de jumatate din personalul…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de imunizare anti Covid din Romania, anunța organizarea unui nou maraton de vaccinare in București. Decizia a fost luata dupa ce in Capitala incidența cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus aproape ca a atins, marți, 15 la mia de locuitori. Valeriu Gheorghița…