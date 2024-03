Miracolul de la Biserica Buna Vestire! Un izvor natural, cu proprietăţi vindecătoare, a fost descoperit sub altar / Foto Miracolul de la Biserica Buna Vestire! Un izvor natural, cu proprietati vindecatoare, a fost descoperit sub altar Biserica Buna Vestire este un punct de reper pentru centrul istoric al orașului Braila. Legenda spune ca, pe cand se sapa fundatia pentru lacașul de cult, chiar sub altar s-a descoperit un izvor a carui apa se transforma in aghiazma doar o singura zi pe an. Lacașul de cult a fost construit in secolul al XIX-lea si este cel mai frumos monument istoric din Braila. Piatra de temelie a fost pusa in anul 1863, cu sprijinul numeroasei comunitatii elene din Braila, care a obtinut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Buna Vestire este un punct de reper pentru centrul istoric al orașului Braila. Legenda spune ca, pe cand se sapa fundatia pentru lacașul de cult, chiar sub altar s-a descoperit un izvor a carui apa se transforma in aghiazma doar o singura zi pe an.

- ???? Comunicat de presa: UN TEZAUR MONETAR DESCOPERIT RECENT LA TURDA ???? Lucrarile de modernizare a centrului istoric din Turda prin proiectul: „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului

- Lucrarile de modernizare a centrului istoric din Turda a dus la descoperirea unui important tezaur, compus din sute de monede.Proiectul ”Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda” a impus o cercetare in zona fostului cor al bisericii reformate din Turda Veche (demolat…

- Un ruj roșu vechi de 3.600 de ani a fost descoperit in Iran și este cel mai vechi gasit vreodata, potrivit Yahoo News .Ceea ce oamenii de știința cred ca este un ruj din Epoca Bronzului, cu o culoare roșu intens a fost descoperit in Iran. Se sugereaza ca iranienii antici ar fi putut sa iși roșeasca…

- Hrubele care formeaza „orasul de sub oras”, din vremea cand Braila era raia turceasca, continua sa fie și in zilele noastre un mister. Legenda spune ca turcii au construit un adevarat oras subteran, iar prin tuneluri se putea mergea calare

- Al doilea capitol ne introduce in Dunarea romaneasca, fiind structurat la randul sau in trei subcapitole: Defileul Dunarii, Dunarea de la Turnu Severin la Braila, Dunarea maritima de la Braila la Mare In anul 1935, dupa ce viziteaza Dunarea, R.I. Calinescu publica in colaborare cu Administratia Comerciala…

- Intr-o lume plina de cristale fascinante, Labradoritul stralucește nu doar prin frumusețea sa, ci și prin puterea de a transforma visele in realitate. Incarcat cu proprietați fizice și vindecatoare uimitoare, acest cristal devine subiectul unei cautari pentru cei ce iși doresc echilibru, autodescoperire…