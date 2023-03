”Desi prima transa se poate utiliza pana la sfarsitul lunii iunie, in prima luna un milion de familii si-au platit deja facturile cu cardul de energie. Dupa cum stiti, ele au ajuns in 2,1 milioane de gospodarii din Romania. In paralel, continua anchetele sociale pentru stabilirea eligibilitatii, urmand ca noi beneficiari sa intre in posesia cardurilor in cel mai scurt timp. Datorita modului accesibil in care am gandit sistemul de plata cu cardul de energie si mobilizarii exemplare a tuturor celor implicati in acest proiect, vedem cum in 10 zile s-au facut 500.000 de noi plati. Multumesc angajatilor…