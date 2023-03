Stiri pe aceeasi tema

- A fost desfasurare impresionanta de forte zilele trecute in judetul Tulcea pentru cautarea unei fetite de 14 ani care a plecat pe 1 martie de la locuinta din Mahmudia si nu s a mai intors. Parinsii fetei au cerut ajutorul autoritatilor dupa ce au descoperit un bilet al fetei in care aceasta scria ca…

- Luni dimineața, o fetița de 6 ani, in timp ce se afla in clasa unei gradinițe din Deva, a suferit rani in zona feței, dupa ce a fost oparita accidental cu apa fierbinte ce a țașnit din caloriferul care incalzea suprafața salii. „In data de 27 februarie 2023, ora 09:30, Poliția Municipiului…

- Minora de 14 ani, disparuta de doua zile a fost gasita de polițiștii din Ocnița in localitatea Marcauți din raionul Briceni. Copila se afla in afara oricarui pericol, menționeaza poliția.

- Adolescenta de 14 ani, disparuta la Paltin, a fost gasita in urma cu puțin timp, intr-o zona impadurita de pe raza comunei. „Minora plecata voluntar a fost depistata in urma cu cateva minute, intr-o zona impadurita de pe raza comunei Paltin. Starea de sanatate a tinerei urmeaza sa fie evaluata de un…

- O adolescenta de 16 ani a murit in chinuri groaznice dupa ce și-a dat foc in curtea casei. Minora a fost gasita parțial carbonizata de catre membrii familiei. Se pare ca, adolescenta era o fire introvertita și suferea de depresie. Cazul șocant s-a petrecut in comuna Bogdanești, din județul Bacau. “La…

- Fata de 14 ani din Sibiu care ar fi fost rapita in noaptea de duminica spre luni de patru barbați a fost gasita luni, 9 ianuarie, in jurul orei 16:00, intr-o localitate din Brașov. Minora a fost gasita luni in jurul orei 16:00 de polițiștii sibieni, sprijiniți de polițiștii din cadrul IPJ Brașov.…

- O minora de 15 ani a disparut fara urma. Minora din satul Sarata Galbena, raionul Hincești, a plecat de acasa acum 15 zile și de atunci este de negasit.Potrivit poliției, copila are inalțimea de 1,68 m și corpolența medie. In trecut, fata a mai disparut de acasa.