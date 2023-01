Minora din județul Sibiu a fost găsită! Răpitorii ei au fost prinși de poliție UPDATE ora 16:40: Adolescenta a fost gasita in jurul orei 16:00 intr-o casa din localitatea Vad, comuna Șercaia, județul Brașov. „Minora este in acest moment condusa la sediul IPJ Sibiu pentru audieri in vederea lamuririi tuturor circumstanțelor dispariției sale. Cercetarile sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu”, a transmis IPJ Sibiu intr-un comunicat de presa. Cei patru barbați, suspecți ca ca au rapit o fata de 14 ani din Sibiu, din propria casa, au fost prinși. Din pacate, fata nu a fost inca gasita. Suspecții au fost prinși de un echipaj de poliție rutiera.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

