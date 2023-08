Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei barbat in varsta de 34 de ani, plecat din Spitalul de Psihiatrie Gataia, județul Timiș. „In data de 30 iulie, in jurul orei 22:20, Maranu Marius – Catalin ar fi plecat, fara a avea bilet de voie de la Spitalul…

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale in cazul unei adolescente, in Timiș. Oamenii legii incearca sa dea de urma ei dupa ce aceasta a plecat dintr-un centru de plasament și a disparut.

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, in Timiș. Oamenii legii incearca sa dea de urma unei adolescente care a plecat dintr-un centru al DGASPC și nu s-a mai intors. Fata a avut invoire sa iși vada mama, insa a disparut.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 17 ani, disparuta din localitatea Sacalaz, județul Timiș. „In data de 26 iunie 2023, Zala Maria-Dorina se afla in invoire la mama sa pana la ora 20:00, insa pana in prezent nu a revenit…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj (IPJ Salaj), cu sprijinul polițiștilor din Crasna, au depistat și reținut, in data de 20 iunie, un barbat in varsta de 59 de ani. Acesta provine din comuna Pericei, iar pe numele lui Tribunalul Salaj…

- Minor disparut in Timiș. Oricine poate oferi detalii este rugat sa sune la 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 9 ani, disparut din municipiul Timișoara, județul…

- Minor disparut in Timiș. Oricine poate oferi detalii este rugat sa sune la 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 9 ani, disparut din municipiul Timișoara, județul…

- MINORA DISPARUTA Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din localitatea Orțișoara, județul Timiș. In data de 23 mai 2023, in jurul orei 08:00, SINESCU IOANA-PAULA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea…